Во Львовской области больницы первой волны заполнены на 90%

26.08.2020, 1:45, Новости дня

Во Львовской области больницы первой волны заполнены на 90%, второй – от 20% до 30%. Общий процент наполненности больниц составляет 53%. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

По состоянию на 25 августа в больницы области госпитализированы 1403 пациента. Загруженность койкомест выросла по итогам выходных, отметили в ведомстве.

“Львовская область уже не лидирует по количеству вновь выявленных больных. Мы находимся где-то на пятом-шестом месте. Это хорошо, учитывая заполненность коек. Однако следует придерживаться карантинных мероприятий”, – заявил заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко.

По решению Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, регион находится в “оранжевой” зоне.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

В Украине общее число больных COVID-19 достигло 108 415, из них 2318 скончались, почти 53 тыс. выздоровели. С начала вспышки во Львовской области зафиксировали 13 389 случаев инфицирования COVID-19.