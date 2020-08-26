 

В Минске продолжают задерживать протестующих

26.08.2020, 1:45, Новости дня

В столице Беларуси Минске 25 августа милиция задержала несколько участников акции протеста, проходившей на площади Независимости. Об этом сообщает TUT.BY в своем Telegram-канале.

“Минут 20 назад недалеко от остановки схватили человека и закинули в микроавтобус. Задержали человека с флагом недалеко от костела. Парень просто шел с девушкой, ее отпустили. Сейчас вокруг площади ездят бусы без номеров, и похоже, что задерживают людей с [бело-красно-белыми] флагами”, – говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали изданию, что задержания граждан продолжились во дворах жилых домов.

Точное число задержанных не сообщается.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / В Хабаровском крае появится ряд новых социальных объектов в рамках нацпроектов

05.07 / С МКС сделали фото кометы – ярчайшей за последние семь лет

09.07 / Шеф Пентагона не получал донесений разведки о якобы «плате» боевикам от России

03.07 / Сократить повреждения от инсульта поможет новый препарат

21.07 / Цена на серебро выросла до четырехлетнего максимума

27.07 / При вызове из-за семейного дебоша полицейский пострадал от взрыва в Самаре

24.06 / Аллахвердиева: Арахамия и Корниенко поклялись, что не говорили ничего из опубликованного

28.06 / США, Израиль, Молдова. Шмыгаль назвал страны, которые предоставили помощь страдающей от наводнений Украине

10.08 / В жилом районе Балтимора произошел мощный взрыв

02.07 / Воспитательницу из дома малютки в Самаре отстранили за грубое обращение с ребенком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска