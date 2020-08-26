 

Зеленский сменил командующего Силами специальных операций

26.08.2020, 1:45, Новости дня

Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Лунева с должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины и назначил на его место Григория Галагана. Соответствующие указы №357/2020 и №358/2020 опубликованы на сайте Офиса президента.

Кроме того, Зеленский провел встречу с новоназначенным главой Сил спецопераций Галаганом, информирует его пресс-служба.

Президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас продолжается, изменились задачи операции Объединенных сил.

“Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами. Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, – адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника”, – подчеркнул он.

Среди задач нового командующего ССО Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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