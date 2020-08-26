Мнение: Суверенизация подсистем

26.08.2020, 1:25, Разное

По отношению к случаю с Навальным российские официальные лица заняли классическую позицию “Вы все врете” и категорически отрицают даже сам факт отравления. Ничего нового – все это было и ранее.

Было-не было – вопрос к врачам и экспертам, причем, скорее всего, немецким, так как российские явно отягощены присутствием в их оценках неизвестных людей в штатском, как в кабинете омского главврача БСМП.

Однако если “было”, то убивали Навального, похоже, всерьез. Несколько случайностей – и он выжил, хотя по идее, до Москвы доехал бы его холодеющий труп, а там в заключении можно было писать что угодно – от приступа диабета до сердечного приступа. Кстати, примерно так же в транспорте не доехал до места назначения и Никита Исаев. Умер сам или не совсем сам – да кто ж теперь узнает.

Поэтому, видимо, и была заминка в Омске – если убивали Навального томские заказчики (а летал туда Навальный втайне и практически как на спецоперацию – по всей видимости, брал местный заказ. И кто-то из местных и должен был стать фигурантом. Кто-то достаточно серьезный, чтобы его дискредитацию отдать Навальному, и достаточно серьезный, чтобы мигом поднять связи и людей с доступом к специальным ядам и оперативникам, способных их применять), в общем, в такой ситуации каких-то томских разборок омским впрягаться в это дело было никакого резона. А потому они пустили дело на самотек – и не особо напрягались, и в то же время минимальный набор медицинских мероприятий провели, чем, видимо, жизнь спасли. Но выступать с заявлениями о реальной картине не стали – не наше это дело, не наши разборки, пусть большие люди решают, как быть.

А больших людей эта история тоже захватила врасплох. Потому они стали импровизировать, и в эту щелку и смогло проникнуть решение о передаче Навального немцам. Видимо, мертвый Навальный для Москвы и вправду не нужен.

Ситуация объясняется просто. В стране, где управление давно пошло вразнос, действует режим суверенизации подсистем. То есть – федеральная власть с ее вертикалью уже не в полной мере управляет страной. Есть целые области управления, где решения принимаются либо нижестоящими иерархиями без оглядки на Москву, либо по горизонтали – корпорации или региональные структуры воюют между собой или с кем-то другим, не особо обращая внимание на Кремль. Распад страны уже идет в реальном пространстве и маркируется он на нынешнем этапе именно суверенизацией в принятии решений.

Так и тут – это Навальный у вас в Москве фигура, а у нас в Томске он – вошь на гребешке. И если он рискнул залезть в региональные расклады, то и реакция последовала именно оттуда – для братвы в Томске Навальный никто и звать его никак. А с такими церемониться не будут.

Кремль вынужден делать морду топором и идти на очередную порцию говен в свой адрес просто потому, что признать свою неспособность контролировать целые пласты проблем и решений на других уровнях – это удар по имиджу гораздо более серьезный, чем даже подозрение в заказе на убийство.

Кстати, заказать Навального могла и не томская братва – Томск мог быть просто местом встречи. Но ничего из сказанного это не отменяет. И понятна заинтересованность омских властей побыстрее избавиться от внезапного подарка судьбы. Они тут попали случайно, но именно на себя и приняли весь психоз и негатив.