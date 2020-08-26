 

Синоптик объяснил необходимость российского метеоспутника над Атлантикой военными задачами

26.08.2020, 1:08, Новости дня

Российский метеоспутник, запущенный над Атлантикой, поможет отечественным синоптикам при военно-политических осложнениях, поскольку другие страны перестанут делиться данными, полученные с собственных аппаратов, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Роскосмосе сообщили, что РФ впервые разместила геостационарный метеорологический спутник над Атлантическим океаном.

«Безусловно, это здорово, поскольку мы в 90-е годы полностью лишились многих метеорологических искусственных спутников. В принципе, у РФ до сих пор взгляд из космоса очень ограниченный, и мы вынуждены пользоваться данными европейских, американских, китайских или японских метеоспутников», – говорит Тишковец.

Он рассказывает, что для полноценной метеорологической картины страны необходимо запустить еще огромное количество подобных аппаратов.

«Нужно понимать, что большинство процессов, которые мы наблюдаем над европейской территорией России, определяются кухней погоды именно Северной Атлантики – там зарождаются атлантические циклоны, которые несут 70 % явлений погоды. Поэтому, конечно, для нас это большой шаг», – считает Тишковец.

Сами же россияне не почувствуют каких-либо изменений в прогнозах погоды, продолжает синоптик. Но при военно-политических осложнениях все данные, получаемые с западных или восточных метеоспутников, могут оказаться недоступными для России. Например, в НАТО имеется внутреннее соглашение, согласно которому в случае обострения с какой-либо страной, они полностью отключают ее от этих данных.

«То есть в случае чего, это грозит тотальному ухудшению прогнозов погоды, именно поэтому необходимо запускать в космос собственные аппараты», – резюмировал Тишковец.

В декабре прошлого года Роскосмос сообщил, что на целевую геостационарную орбиту был успешно выведен российский метеоспутник «Электро-Л» номер 3.



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