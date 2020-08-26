 

В Белом доме задумались об обвинении Китая в геноциде

26.08.2020, 1:08, Новости дня

США могут официально признать геноцидом действий китайских властей против уйгурского населения, заявили источники в Белом доме.

Обсуждение такой возможности только началось в администрации США, в нем участвуют Госдеп, совет нацбезопасности и министерство внутренней безопасности США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Если они не смогут договориться об использовании термина «геноцид», то Вашингтон может обвинить Пекин в «преступлениях против человечности» или «этнической чистке».

Госдеп не стал подтверждать или опровергать эту информацию. В ведомстве заявили, что США пытаются «побудить» Пекин «положить конец нарушению прав человека в Синьцзяне». Для этого США «постоянно оценивают различные меры».



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