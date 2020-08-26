 

Полански не смог восстановить членство в киноакадемии США через суд

26.08.2020, 0:48, Новости дня

Верховный суд округа Лос-Анджелес отказался восстановить членство режиссера Романа Полански в Американской академии киноискусств, сообщили СМИ.

Полански утверждал, что киноакадемия «поступила необъективно, злоупотребив возможностью оставить все в тайне, а также не смогла действовать так, как положено законом». Он подчеркивал, что решение о его исключении «не основывается на полученных сведениях, а сведения академии не основываются на доказательствах», передает ТАСС со ссылкой на Variety.

Судья Мэри Стробел согласилась, что киноакадемия могла предупредить Полански о голосовании по вопросу его исключения. Однако судья считает, что у академии киноискусств были необходимые основания для исключения Полански, это не «произвол или каприз» и не «злоупотребление правом действовать по собственному усмотрению».

Защита Полански решила не оспаривать вердикт, отметив, что для режиссера членство в академии в конечном счете «не значит ничего».

В 2018 году Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук США исключил из организации Полански, обвиненного в преступлениях сексуального характера.

Полански имеет гражданство Франции и Польши. В связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней, предъявленными ему в 1977 году в США, режиссер живет во Франции, чья конституция запрещает экстрадировать граждан республики.



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