Ким Чен Ын на фоне слухов о коме собрал заседание Политбюро

26.08.2020, 0:48, Новости дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на фоне слухов о том, что он может находиться в коме, собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

На заседании «определены чрезвычайные меры для предотвращения ущерба от тайфуна», а также рассмотрен ряд «недостатков карантинных мер», которые были введены в связи с коронавирусом, передает ТАСС.

Напомним, Чан Сон Мин, помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, считает, что Ким Чен Ын уже на протяжении нескольких месяцев находится в коме.

Разведка Южной Кореи полагает, что Ким Чен Ын делегировал часть полномочий своей младшей сестре Ким Е Чжон. Эксперт Александр Жебин заявил газете ВЗГЛЯД, что в этом случае основные решения будет принимать Политбюро ЦК.