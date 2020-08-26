 

Ким Чен Ын на фоне слухов о коме собрал заседание Политбюро

26.08.2020, 0:48, Новости дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на фоне слухов о том, что он может находиться в коме, собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

На заседании «определены чрезвычайные меры для предотвращения ущерба от тайфуна», а также рассмотрен ряд «недостатков карантинных мер», которые были введены в связи с коронавирусом, передает ТАСС.

Напомним, Чан Сон Мин, помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, считает, что Ким Чен Ын уже на протяжении нескольких месяцев находится в коме.

Разведка Южной Кореи полагает, что Ким Чен Ын делегировал часть полномочий своей младшей сестре Ким Е Чжон. Эксперт Александр Жебин заявил газете ВЗГЛЯД, что в этом случае основные решения будет принимать Политбюро ЦК.



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