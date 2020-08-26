Роберт Мэннинг о возможности перехода власти в КНДР к сестре диктатора
26.08.2020, 0:28, Новости дня
Южнокорейское издание «The Korea Herald» со ссылкой на бывшего помощника президента Ким Дэ Чжуна сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын последние несколько месяцев находится в коме, а бразды управления перешли сестре Ына Ким Ё Чжон. Южнокорейская разведка полагает, что она «фактически, является вторым человеком» в стране, хотя, возможно, она и не была назначена его преемницей.
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Роберт Мэннинг: «Если произойдет переход власти к Ким Ё Чжон, то следует ожидать продолжения политики Пхеньяна»
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Британское издание The Sun со ссылкой на Чан Сон Мина – помощника бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна – сообщило, что 32-летняя сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чжон будет руководить КНДР. Чан Сон Мин также отметил, что недавние фотографии Ким Чен Ына, публиковавшиеся в прессе, являются фейковыми.
«Я предполагаю, что Ким Чен Ын в коме, но его жизнь не окончена. Полная структура преемственности не сформирована, поэтому Ким Ё Чжон выдвигается на первый план, поскольку вакуум власти не может поддерживаться в течение длительного периода», – заявил Чан Сон Мин южнокорейским СМИ.
Старший научный сотрудник Атлантического совета Роберт Мэннинг (Robert Manning, Atlantic council) скептически относится к появившейся информации.
«Северная Корея является прекрасным источником интересных слухов, и это еще один. Я не думаю, что мы видели какие-либо доказательства с другой стороны. Он страдает ожирением. У него семейная история болезни сердца. Он курит и пьет в больших количествах. Так что все возможно. С точки зрения династии семьи Ким, в течение последнего года или около того, мы наблюдали постоянное продвижение его сестры Ким Ё Чжон, которая повысила свой политический авторитет», – считает эксперт.
На прошлой неделе Национальная разведывательная служба Южной Кореи провела закрытый брифинг для законодателей по поводу ситуации в КНДР, сообщило информационное агентство «Рёнхап».
«В настоящее время Ким Ё Чжон, первый заместитель директора департамента Центрального комитета Рабочей партии, руководит общими делами государства на основе делегирования полномочий. Председатель Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но часть ее постепенно передается», – отмечается в брифинге Национальной разведывательной службы Южной Кореи.
По информации Национальной разведывательной службы Южной Кореи, Ким Ё Чжон взяла на себя большую часть полномочий, делегированных ее братом, но она не единственная, кто разделил с ним власть. Пак Пон Джу, заместитель председателя Комиссии по государственным делам, и новый премьер Ким Ток Хун взяли на себя обязанности по контролю над экономическим сектором.
Роберт Мэннинг отмечает, что семья Кима является единственным источником политической легитимности для кого-либо в Северной Корее.
«Если произойдет переход власти к Ким Ё Чжон, то следует ожидать продолжения политики Пхеньяна. Если посмотреть на заявление Ким Ё Чжон от 10 июля, то оно очень понятно и согласуется с тем, что Пхеньян делал ранее. Оно решительно исключало переговоры о денуклеаризации, но оставило открытой дверь для переговоров по контролю над вооружениями», – считает Роберт Мэннинг.
Во вторник министр обороны Южной Кореи заявил депутатам Национального собрания, что Ким Ё Чжон, похоже, контролирует ключевое подразделение Рабочей партии, поскольку она отвечает за отношения с Южной Кореей и США. Министр обороны добавил, что КНДР продолжает разработку баллистических ракет подводного базирования.
Южнокорейские парламентарии считают, что ухудшающаяся экономическая ситуация в КНДР, связанная с санкциями, пандемией и наводнениями, послужит основанием для новых изменений в Северной Корее.
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