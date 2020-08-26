Месси сообщил “Барселоне”, что уходит из клуба

26.08.2020, 0:19, Новости дня

Аргентинский футболист Лионель Месси сообщил своему клубу “Барселона”, что планирует уйти из команды. Об этом 25 августа написало испанское издание Sport.es.

О желании уйти Месси известил свой клуб по факсу. В ответ на это в “Барселоне” сообщили, что у заявления Месси нет юридического основания. В клубе отметили, что футболист мог воспользоваться возможностью расторгнуть контракт в одностороннем порядке только до 30 мая.

Контракт Месси с “Барселоной” истекает летом 2021 года. В контракте аргентинца прописаны отступные в размере €700 млн.

Свое решение об уходе Месси объявил спустя 11 дней после того, как “Барселона” проиграла “Баварии” в 1/4 Лиги чемпионов со счетом 8:2. Из-за этого поражения был уволен главный тренер “Барселоны” Кике Сетьен.

Месси выступает в “Барселоне” с 2004 года. Он забил 634 мяча в 731 игре и выиграл 34 турнира (24 национальных и 10 международных). Аргентинец – шестикратный обладатель “Золотого мяча”.