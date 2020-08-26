Три сценария гибели человечества

26.08.2020, 6:26, Разное

Мы все когда-нибудь умрем. Это не трагедия, это факт. Человечество не вечно. Что ему грозит в скором (и не очень скором) будущем? Вот три наиболее вероятных сценария гибели нашей цивилизации.

Извержение вулканов

Земля в прошлом уже переживала такие трагедии. Извержение супер-вулкана Тоба 75 тыс. лет назад едва не поставило крест на человечестве. 20.000 кв. км поверхности превратились в марсианскую пустыню, не выжили даже тараканы, которым нипочем даже ядерный взрыв.

В течение 6 лет на Земле шли сернистые дожди, убивавшие растительность. Планета покрылась слоем пепла толщиной от 15см. (Южная Азия) до 9м. (Малайзия). Поднявшийся в воздух пепел закрыл Солнце, температура упала на 15 градусов. Из каждых 6-и животных, населявших Землю до катастрофы, 5 погибли. Вид Homo sapiens стоял на грани вымирания, осталось не более 10.000 особей.

Выжили наши предки исключительно своей дикости. Не избалованные благами цивилизации, они приспособились к более тяжелым условиям и сумели дожить до светлых дней.

Нынешнее человечество, утратившее навыки жизни в диких условиях, имеет гораздо меньше шансов выжить. Когда через несколько десятков лет после катастрофы сквозь пыльные облака пробьются первые лучи солнца, их увидят считанные единицы. И если даже человечество как вид сохранится, цивилизация погибнет однозначно и люди начнут заново писать свою историю, с чистого листа.

Такой мрачный сценарий лег в основу не одного фильма-катастрофы. Но теперь о нем все чаще говорят ученые-вулканологи: возросшая активность Йеллоустонского супер-вулкана (самого крупного на Земле) вызывает у них огромные опасения. Когда вулкан взорвется – катаклизм 75.000-летней давности окажется всего лишь «легкой разминкой» перед главной катастрофой.

Утешает лишь неопределенность даты этого неизбежного события. Вулканологи говорят, что у нас в запасе от 10 до 10.000 лет. В масштабах галактики, оперирующей миллиардами, разница незначительна. Но если у человечества в запасе хотя бы 1.000 лет, это уже дает надежду, что человечество успеет подготовиться к неизбежной катастрофе.

Столкновение с астероидом

Этого события человечеству тоже не избежать. У будущего убийцы даже есть имя: Апофис. Этот астероид, открытый в 2004 году, имеет диаметр 325м. И пусть вас не успокаивают «незначительные» размеры небесного тела. Последствия столкновения с ним ученые приравнивают к взрыву бомбы в 560 Мт. Это по минимуму, есть выкладки в 880Мт и даже в 1480. (Для сравнения: мощность «Малыша», уничтожившего Хиросиму – 18Кт, Тунгусский метеорит – 40Мт, взрыв вулкана Кракатау – 200Мт.)

В 2013 году астероид пролетел хоть и близко от Земли, но не задел ее. В 2029 году он вернется, следующая встреча – в 2036. Астрономы, успокаивают, что ни в 2029,ни в 2036 нам ничего не угрожает, но вот что касается дальнейшего – тут они аккуратно уходят от однозначного ответа.

Убийца – Солнце

Этот сценарий также не вызывает никаких сомнений у ученых. Солнце, источник жизни на Земле, станет и нашим убийцей. Долгое время нас пугали, что жизнь на Земле умрет, когда погаснет наше светило. На самом деле наша планета не замерзнет, а сгорит.

Солнце постепенно разогревается, в перспективе яркость ее возрастет на 40%. Поверхность Земли раскалится до 1300 градусов. При такой температуре плавятся горные породы. На Земле не останется ничего живого. Потом звезда начнет сжиматься до размеров белого карлика. Раскаленный ад сменится мертвым холодом.

Но этого никто из читающих эту публикацию точно не увидит: произойдет это через 1,1 млрд. лет, а таких долгожителей не знает даже Ветхий Завет.