Люди-факелы

26.08.2020, 6:12, Разное

Еще в древнеегипетских папирусах описаны случаи самовозгорания людей когда вспыхнувший факелом человек превращается пепел еще до того, как воспламенится его одежда.

Человеческое тело на 70-80% состоит из воды, сжечь его возможно только применяя сильные горючие средства. А уж самовоспламениться оно не может по определению. Однако случаи именно самовозгорания человека описаны не только в древнеегипетских папирусах, но и средневековых летописях, а начиная с XX века, их начали фиксировать в полицейских протоколах.

Факты, только факты

26 февраля 1905 года в деревне Батлокс-Хеб (графство Хэмпшир, Великобритания) сгорели в своем доме супруги Кэйли. Хотя тела их превратились в углеподобную массу, мебель, занавески, ковры и прочие легковоспламеняющиеся предметы не пострадали.

13 мая 1907 года в окрестностях г. Динопор (Индия) полицейские обнаружили обгоревший труп женщины в абсолютно нетронутой огнем одежде.

7 апреля 1919 года обгорелый труп писателя Джорджа Темпла нашли в принадлежащем ему доме. Нижняя часть тела сгорела дотла. Брюки писателя при этом не пострадали. В кармане лежали не тронутые огнем бумажные купюры.

В ноябре 1960 года в окрестностях Пиквилля (Кентукки, США) в стоящем на обочине автомобиле полицейские обнаружили трупы 5 мужчин. Хотя тела всех 5 выгорели до сыпучей консистенции, одежда на них сохранилась полностью. Внутри автомобиля не было и следа копоти.

Во всех описанных выше случаях источником огня было само тело человека – таковы были заключения полицейских экспертов. Может, копы ошибаются? Может каждый из эпизодов был хорошо замаскированным «под полтергейст» убийством?

Но куда тогда девать показания свидетелей, лично наблюдавших самовозгорания живых людей?

На глазах очевидцев

27 августа 1938 года на балу в Челмсфорде (Эссекс, Великобритания), Филлис Ньюкомб загорелась прямо во время танца. Хотя окружающие успели набросить на нее скатерть и погасить пламя, 22-летняя девушка погибла. Свидетелей – два десятка человек.

В феврале 1970 года на автобусной остановке в Дублине (Ирландия) вспыхнула факелом 89-летняя старушка Маргарет Хоган. Очевидцами были более десяти человек.

Все свидетели утверждали: горело именно тело, огонь как бы «вырывался» изнутри. Аналогичные случаи регистрировали и медики.

Медицинские свидетельства

В мае 1989 года в Венгрии упал замертво 27-летний инженер из Будапешта. Вскрытие показало, что внутренние органы молодого человека превратились в уголь.

В апреле 1990 года в одну из больниц провинции Хунань (Китай) доставили 4-летнего Тонгу Тангянга. Из пор мальчика периодически вырывались маленькие язычки пламени. Причину странного явления врачи выявить не смогли, но установили, что происходит оно, когда мальчик встревожен или возбужден.

Тонга – уникальный, но не единственный из «людей-факелов», кто остался в живых.

Счастливчики

В декабре 1916 года хозяин гостиницы в Дувре (Нью-Джерси, США) нашел свою экономку на полу гостиной, обгорелую, но живой.

15 марта 1942 года в банке г. Блумингтон (Иллинойс, США) прямо на рабочем месте вспыхнул служащий А. Тройер. Его успели спасти.

Джек Эндем (Джорджия, США) заснул 12 ноября 1974 года. Проснувшись через 4 дня, он обнаружил ожоги на груди, спине, ногах. Правая рука обуглилась.

9 октября 1980 года Джина Винчестер вспыхнула прямо за рулем своего автомобиля. Осталась жива, хотя и получила сильные ожоги.

В поисках истины

С большинством из горевших, но оставшихся в живых, кроме полицейских беседовали специалисты спецслужб и исследователи аномальных явлений. Но никто из пострадавших не дал даже намека, где искать причину странного явления. Медиумов, экстрасенсов среди «людей-факелов» не было, НЛО, «зеленых человечков», странных явлений вроде «молочного тумана» никто из них не наблюдал.

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