В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

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25.08.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них «подтвержден диагноз пневмония». Общее число скончавшихся в Москве вирус-положительных пациентов достигло 4764 человек, передает ТАСС.

Накануне в столице умерли 12 пациентов с коронавирусом.

В Москве выявлено более 258,4 тыс. случаев коронавируса, вылечились более 206,8 тыс. человек.

Как сообщил глава города Сергей Собянин, ситуацию с распространением коронавируса в Москве можно назвать хорошей с точки зрения стабильности, но меры предосторожности необходимо соблюдать.

В начале августа Собянин сообщил, что опасности возникновения второй волны распространения коронавируса в Москве практически нет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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