 

Мнение: Неудобный вопрос к феминисткам.

25.08.2020, 23:45, Разное

Гот hэлф! Увидел на ЖЖ мем про того человека, который посидел рядом с девочкой, и задумался — а почему феминистки всегда орут только про то, как они, бедные-несчастные, страдают от мужчин, но никогда не слышно, чтобы они хоть раз упомянули о мужчинах, страдающих от обвинений в изнасиловании (вспомним Шурыгину) или педофилии? Они же на словах рьяно топят именно за равноправие и ничего более, так это что, вот такое одностороннее равноправие у них?

Источник: Достало



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