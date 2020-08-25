Мнение: Неудобный вопрос к феминисткам.

25.08.2020, 23:45, Разное

Гот hэлф! Увидел на ЖЖ мем про того человека, который посидел рядом с девочкой, и задумался — а почему феминистки всегда орут только про то, как они, бедные-несчастные, страдают от мужчин, но никогда не слышно, чтобы они хоть раз упомянули о мужчинах, страдающих от обвинений в изнасиловании (вспомним Шурыгину) или педофилии? Они же на словах рьяно топят именно за равноправие и ничего более, так это что, вот такое одностороннее равноправие у них?