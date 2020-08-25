Назвавшего женщин в гражданском браке проститутками протоиерея сняли с поста главы комиссии по семье

25.08.2020, 23:08, Новости дня

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобожден от должности по состоянию здоровья, говорится в опубликованных постановлениях Священного синода Русской православной церкви.

«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности Комиссии», – передает РИА «Новости» решение РПЦ.

На место председателя Патриаршей комиссии назначен священник Феодор Лукьянов.

«Председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства назначить священника Феодора Лукьянова, клирика города Москвы», – говорится в решении Синода.

В феврале протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками».

Многие сочли это высказывание оскорблением, однако протоиерей не стал извиняться, подчеркнув, что ни о ком не говорит персонально, а заявление вызвано жалостью к женщинам.

Также священнослужитель заявил, что СМИ исказили его слова о недопустимости гражданского брака. При этом глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова Смирнова, а в патриархии протоиерею посоветовали правильно употреблять термины.