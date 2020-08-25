Чистая прибыль Роскосмоса в 2019 году выросла на 56%

25.08.2020, 23:08, Новости дня

Чистая прибыль Роскосмоса в прошлом году выросла на 56% по сравнению с 2018 годом, говорится в сообщении госкорпорации по итогам заседания наблюдательного совета под председательством вице-премьера Юрия Борисова.

«Выступая на заседании наблюдательного совета, первый заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников отметил, что госкорпорация «Роскосмос», как отдельное юридическое лицо, в 2019 году выполнила план по выручке, при этом чистая прибыль по сравнению с 2018 годом выросла на 56%», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

При этом управленческие расходы в прошлом году снизились 13,5%, отметили в Роскосмосе.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета.