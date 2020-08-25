Ольга Ковалькова: мы защищаем победу Тихановской и голоса белорусов

25.08.2020, 23:00, Новости дня

25 августа Ольга Ковалькова, член президиума Координационного Совета белорусской оппозиции и доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской, была арестована в Минске на 10 суток. Этот арест многие рассматривают как продолжение репрессий режима Александра Лукашенко против оппозиционных активистов, пытающихся создать механизм диалога в Беларуси между властью и ее критиками.

Днем ранее Ольга Ковалькова была задержана у входа на территорию Минского тракторного завода – член президиума КС пришла туда пообщаться с рабочими-сторонниками Светланы Тихановской. Власти расценили это как попытку организации забастовки.

Александр Лукашенко, который в прошедшие выходные позировал перед телекамерами с автоматом и сыном-подростком в бронежилете, несколько раз обвинял Координационный Совет в попытке захвата власти. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк и глава Конституционного суда страны Петр Миклашевич после создания Совета заявили, что его деятельность является антиконституционной. По факту создания Совета возбуждено уголовное дело, и его члены – в том числе нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич – вызваны на допросы к следственный комитет страны.

Москва, уже поздравившая Лукашенко с «победой на выборах» и в принципе поддержавшая репрессии режима в Минске в отношении протестующих, также постоянно намекает, что действия Координационного Совета якобы управляются западными странами. В интервью российскому телевидению 25 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что есть «немало вопросов о том, насколько легитимно был этот Координационный совет сформирован», и что «было много противоречивых сведений о том, какая программа у совета».

Однако после выходных стало очевидно, что даже Москва была вынуждена признать резкий контраст между образом Лукашенко с автоматом за колючей проволокой, и мирными демонстрантами, тщательно избегающими столкновений с вооруженным спецназом.

Ольга Ковалькова: ничего незаконного в действиях КС нет

Ольга Ковалькова за два дня до своего ареста в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки» заявила, что ничего незаконного в действиях беларусской оппозиции нет:

«Координационный совет создан на абсолютно законных основаниях, и в своей деятельности он руководствуется в первую очередь законом. Мы создаем площадку, целью которой является поиск путей для решения политического кризиса, который сложился за 26 лет. Мы не ставим перед собой цель каким-либо образом изменить конституционный строй, применять какие-то насильственные способы для захвата власти либо изменять внешнеполитический курс. Таких целей Координационный совет перед собой не ставит. Все те обвинения, которые сейчас звучат от генпрокурора, не носят никаких правовых оснований. Мы считаем, что никакого состава преступлений в наших действиях на сегодняшний момент нет».

По словам соратницы Светланы Тихановской, кандидат от оппозиции реально получил большинство голосов белорусских избирателей, и это лишь увеличивает необходимость в диалоге: «У нас есть документальное подтверждение этой победы. Те участковые комиссии, на которые не было оказано давление, которые посчитали голоса честно, свидетельствуют о том, что поддержка Светланы Тихановской на этих участках составила от 60 до 70 процентов. И количество людей, которые подписались за то, что они за нее проголосовали, больше, чем то, что было вывешено в протоколах. Соответственно, мы продолжаем – и команда, и Светлана, несмотря даже на то, что она не находится в Беларуси – продолжаем всеми законными способами защищать победу и голоса беларусов».

Ольга Ковалькова полагает, что Александр Лукашенко вряд ли пойдет на полномасштабное насилие в отношении народных выступлений: «Уверена в том, что он не пойдет на войну, на ту войну, когда есть жертвы – это для него и для силового блока будет чревато гораздо большими последствиями, чем диалог. Я уверена в том, что те механизмы давления, которые он сейчас использует, – это лишь механизмы давления, что хватит смелости и понимания ситуации, чтобы не применять насилие. Я убеждена в том, что это дальше не зайдет».

Одновременно член президиума КС обращается к здравому смыслу силовиков Беларуси: «Я убеждена, как человек, который работал в системе и закончил Академию милиции, в том, что там очень много профессионалов. Мы очень надеемся, что они перестанут нас запугивать, перестанут нас хватать и начнут говорить. Мы все – одна страна! И мы хотим все жить здесь комфортно».

Юрий Губаревич: Делать из нас врагов можно до определенного момента

Другой член Координационного Совета, с которым поговорила Русская служба «Голоса Америки», лидер движения «За свободу» Юрий Губаревич заявил, что представление членов Координационного совета «врагами государства» имеет свои пределы:

«Выставлять нас врагами можно до определенного момента. Но за этим Координационным советом стоит народ Белоруссии, который желает изменений – и желает их не в каком-то отложенном, необозримом будущем, потому что Лукашенко уже завел разговор про изменения в Конституцию, но все понимают, что это мстительный человек. И если сегодня отступить назад и вернуться на те позиции, которые были до выборов, признать его победу или признать, по крайней мере, статус-кво – это означает, что пути к свободе не будет. Будет мобилизована вся мощь аппарата подавления, чтобы просто уничтожить политических противников и всех тех в белорусском обществе, кто посмел занять какую-то независимую позицию от властей».

Юрий Губаревич констатировал, что попытки Лукашенко организовать массовые акции в свою поддержку выглядят несколько натянуто:

«Митинги в его поддержку свозятся со всей Беларуси или, допустим, центра региона. Приезжают вереницы автобусов. Это все визуально заметно, люди делают про это публикации. Нет никакого добровольного участия, это просто официоз – бюджетники, которые зависят от государства, отрабатывают программу. Буквально через час после официального начала люди расходятся, у них нет желания присутствовать дальше на этих площадках».

«Если говорить по составу участников, конечно, есть большое число людей, которые участвовали в фальсификациях, то есть более 60 тысяч членов избирательных комиссий. Ну, наверное, можно ими заполнить любую площадь. Есть силовики, есть люди из исполкомов. Но основная масса в данный момент противостоит режиму Лукашенко» –уверен лидер движения «За свободу».