Нардеп от “Батьківщини”: Тимошенко не подключена к аппарату ИВЛ

25.08.2020, 22:50, Новости дня

Лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом в эфире телеканала “Україна 24” сообщил народный депутат из фракции “Батьківщина” Вадим Ивченко.

“Во-первых, то, что Тимошенко подключена к ИВЛ-аппарату, – это неправда. К нему подключают людей в критическом состоянии, которых фактически нужно спасать с того мира. Во-вторых, она в критическом состоянии. У нее высокая температура и она следует протоколу [лечения от COVID-19], выполняется вентиляции легких и так далее. Однако это не аппарат ИВЛ, это соответствующие другие препараты, которые нужны и прописаны в медицинском протоколе. Все остальное я бы не хотел комментировать, это болезни, которых не пожелаешь даже свои врагам. Мы всей командой молимся и желаем ей скорейшего выздоровления”, – заявил он.

Ивченко выразил уверенность в том, что лидер “Батьківщини” преодолеет болезнь и вскоре вернется к команде партии.

О заболевании Тимошенко стало известно 23 августа. Пресс-секретарь политика Марина Сорока сообщала, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое. По данным СМИ, ее подключили к аппарату ИВЛ.

В Украине общее число больных COVID-19 достигло 108 415, из них 2318 скончались, почти 53 тыс. выздоровели.