 

Турция заявила о желании сотрудничать с Россией после обнаружения газа в Черном море

25.08.2020, 22:48, Новости дня

Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией в связи с обнаружением газового месторождения в Черном море, сообщил во вторник глава Минфина республики Берат Албайрак в эфире телеканала NTV.

«Россия и Иран – страны, с которыми мы многие годы сотрудничаем в газовой сфере. И этот новый период может привести к новому сотрудничеству с этими странами. Возможно, мы будем сотрудничать как страна-производитель. РФ – надежный поставщик, и даже в сложные периоды нас не бросала нас, и не затрудняла поставки», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также отметил, что обнаруженное в Черном море газовое месторождение даст Турции возможность покупать газ из-за рубежа дешевле, дав ей преимущество в цене в пределах 30%.

Ранее Турция сообщила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море.



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