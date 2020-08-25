Шведские войска активизировались на Готланде из-за РФ и Белоруссии

25.08.2020, 22:48, Новости дня

На Готланде в связи с российскими военными учениями и ситуацией в Белоруссии активизировались шведские войска, информирует военное командование Швеции.

Во вторник российские десантные корабли прошли восточнее Готланда, передает РИА «Новости» со ссылкой на SVT.

Шведский телеканал со ссылкой на военное командование сообщил, что «кризис в Белоруссии» и российские военные учения «вызвали необходимость направить шведские военные корабли и авиацию, а также наземные силы на Готланд».

Глава военного ведомства Швеции Петер Хультквист подтвердил, что его страна отреагировала на ситуацию в Балтийском море. При этом он подчеркнул, что прямая военная агрессия против Швеции маловероятна.

Швеция, по его словам, направила сигнал союзникам, а также России. Активность шведских войск он назвал «разумной».

Отмечается, что в ближайшее время на Готланд перебросят дополнительные силы.