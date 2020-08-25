Как съездить в гости к пожилым родственникам, не заразив их коронавирусом

25.08.2020, 22:40, Разное



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Сначала напомним несколько прописных истин, которые во время пандемии должен знать каждый:

Инкубационный период после заражения коронавирусом в среднем длится 5,2 дня, симптомы проявляются в течение 14 дней. Это значит, что человек может отправиться в поездку, не зная о том, что он инфицирован;

Чаще всего заражение происходит от бессимптомных носителей, поскольку люди, у которых есть симптомы, как правило, сидят дома;

В группу риска (имеющие повышенный риск тяжелого течения COVID-19) входят люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, цирроз печени, ожирение, бронхит, бронхиальная астма, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями и эндокринными заболеваниями, ВИЧ-инфицированные, пациенты с аутоиммунными заболеваниями и др.

Самый надежный способ минимизировать риски заражения во время визита к родным из группы риска — отказаться от каких-либо поездок. Но поскольку Всемирная организация здравоохранения объявила, что на борьбу с пандемией уйдет не менее двух лет, нам всем приходится приспосабливаться к новой реальности. Вот что рекомендуют предпринять американские, израильские и российские специалисты перед поездкой в гости:

По возможности путешествуйте на автомобиле

Вокзалы, аэропорты, поезда и самолеты — это зона повышенного риска, поскольку предполагается нахождение в закрытых пространством с большим количеством людей. Уильям Миллер (William Miller), эпидемиолог из Колледжа общественного здравоохранения Университета штата Огайо (Ohio State University College of Public Health), советует планировать поездку на машине. Также необходимо соблюдать меры предосторожности на всех остановках, например, в ресторанах и общественных туалетах.

«Если вам нужно заправить бензобак, наденьте перчатки и используйте антисептик для рук. Лучше запаситесь едой, чтобы делать поменьше остановок в ресторанах», – утверждает эпидемиолог.

Соблюдайте самоизоляцию перед поездкой в течение 14 дней

Самый надежный способ обезопасить своих родных от возможного заражения — уйти в карантин на 14 дней перед поездкой. То есть по возможности находиться дома, не посещать общественные места и сократить все контакты. Напомним, это максимальный срок, в течение которого могут проявиться симптомы коронавируса.

Сдайте тесты на антитела и ПЦР за 5-6 дней до поездки

ПЦР-тесты являются «золотым стандартом» диагностики коронавирусной инфекции, но при этом исследования показывают, что они дают до 40% ложноотрицательных результатов. Медицинский блогер и врач Алексей Водовозов рекомендует за 5-6 дней до поездки сдать ПЦР-тест и на антитела, чтобы увеличить вероятность точного результата, и на протяжение этого времени по максимуму соблюдать самоизоляцию и другие профилактические меры.

Если тесты оказались положительными, разумеется, необходимо отменить поездку, соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней, следить за своим состоянием и при необходимости вызвать врача.

Носите маски и соблюдайте социальную дистанцию даже в гостях у бабушки

«Когда я приезжаю к своим пожилым родителям, то общаюсь с ними на расстоянии двух метров и только в маске. Их я тоже прошу все время находиться в маске. Да, это непростая рекомендация, мне самому непросто ее соблюдать. Но в условиях, когда нет ни вакцины, ни лекарства, я не готов рисковать здоровьем своих родных. И никому не рекомендую рисковать», – сообщил MedPortal израильский семейный доктор Борис Бриль.

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