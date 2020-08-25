Мнение: Гретта Тунберг вернулась в школу
25.08.2020, 22:20, Разное
Мир постепенно разрушается. Я давно говорил об этом. Вот и движение серобуромалиновых зелёных потеряло своего лидера.
Изображение взято из twitter.com/GretaThunberg
Из новости ТАСС:
Шведская экологическая активистка Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва.
Вот так заканчивается эпоха. Поумнеет человек и поймёт что такой фигни наделал.
Источник: Достало
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