 

Мнение: Гретта Тунберг вернулась в школу

25.08.2020, 22:20, Разное

Мир постепенно разрушается. Я давно говорил об этом. Вот и движение серобуромалиновых зелёных потеряло своего лидера.

Изображение взято из twitter.com/GretaThunberg

Из новости ТАСС:

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва.

Вот так заканчивается эпоха. Поумнеет человек и поймёт что такой фигни наделал.

Источник: Достало



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