 

Ученые: Преддиабетическое состояние увеличивает вероятность гибели от коронавируса

25.08.2020, 22:17, Разное

Ученые из США обнаружили увеличение риска смерти от коронавируса практически в три раза у людей с постоянно высоким уровнем сахара в крови. При этом пациент может не иметь сахарного диабета.
Ученые подчеркивают влияние ожирения, диабета, преддиабетического состояния, высокого давления и холестерина на риск гибели, и чем больше подобных факторов присутствует у человека, тем увеличивается вероятность летального исхода. Специалисты изучили истории болезней около 300 пациентов с диагнозом COVID-19 и обнаружили у половины жертв заболевания наличие гипертонии, ожирения и преддиабетического состояния. Нарушения обмена веществ осложняли протекание заболевания, и таким пациентам в 2,5 раза чаще требовалась искусственная вентиляция легких.

Ученые отмечают отрицательное влияние метаболического синдрома на всех людей, независимо от возраста, поэтому рекомендуют пациентам с подобным диагнозом как можно менее контактировать с больными и при появлении недомогания немедленно обращаться к врачу.



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