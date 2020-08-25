Медики назвали целебные свойства витамина D для организма человека

25.08.2020, 22:17, Разное

Медики назвали целебные свойства популярного витамина D, необходимого для нормальной деятельности всех систем организма. Главной функцией нутриента является помощь телу в усвоении кальция и фосфора.

Благодаря “солнечному” витамину нормализуются обменные процессы на клеточном уровне, укрепляется иммунитета. У людей, в чьем организме достаточно витамина D, реже возникают простудные заболевания, а сама болезнь проходит быстро и в легкой форме. Вещество позволяет укрепить костную и мышечную ткань. Дефицит нутриента может стать причиной слабости мышц, из-за чего повышаются риски переломов. Микроэлемент также важен для здоровья ротовой полости, так как он способствует выработке во рту антимикробных пептидов.

Согласно проведенным исследованиям, витамин D эффективен для профилактики опухолей. Он позволяет снизить риск развития рака толстой кишки на 75%. Его применяют для заживления ран и мелких кожных повреждений, ведь он способствует быстрой регенерации тканей. Как отмечают медицинские специалисты, вещество позволяет избежать сахарного диабета, гипертонии, ожирения. Важный витамин можно получить употребляя грибы, жирные сорта рыбы, молочные продукты, апельсиновый сок, хлопья.