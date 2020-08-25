Ученые обнаружили связь между избыточным весом и быстрым старением головного мозга

25.08.2020, 22:17, Разное

Ученые, представляющие Университет Майами, обнаружили связь между набором избыточного веса и быстрым старением головного мозга в дальнейшем. Лишние килограммы становятся причиной нарушения когнитивных функций, сообщается в статье журнала Neurology.

Ожирение увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других нарушений. Проведенное исследование позволило установить, как избыточный вес отражается на работе и состоянии главного органа центральной нервной системы человека. Специалисты обнаружили, что индекс массы тела – ИМТ и скорость уменьшения коры мозга в процессе старения связаны между собой.

В рамках работы исследователи изучили ИМТ 1289 добровольцев в возрасте 64 лет и старше. На начальном этапе эксперимента у 346 участников ИМТ составлял до 25, что указывало на нормальный вес. У 571 человека ИМТ был от 25 до 30 – это говорило об избыточном весе. Еще у 372 людей ИМТ превышал показатель 30, свидетельствующий об ожирении.

Последующее наблюдение, проводившееся спустя шесть лет, проведенное с использованием МРТ-сканирования, показало, что у людей с большим объемом талии и высоким уровнем ИМТ было большее истончение в зоне коры мозга. Это говорит о прямой связи ожирения и уменьшения серого вещества в головном мозге, объяснила соавтор исследования Татьяна Рундек.