 

Ученые обнаружили связь между избыточным весом и быстрым старением головного мозга

25.08.2020, 22:17, Разное

Ученые, представляющие Университет Майами, обнаружили связь между набором избыточного веса и быстрым старением головного мозга в дальнейшем. Лишние килограммы становятся причиной нарушения когнитивных функций, сообщается в статье журнала Neurology.
Ожирение увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других нарушений. Проведенное исследование позволило установить, как избыточный вес отражается на работе и состоянии главного органа центральной нервной системы человека. Специалисты обнаружили, что индекс массы тела – ИМТ и скорость уменьшения коры мозга в процессе старения связаны между собой.

В рамках работы исследователи изучили ИМТ 1289 добровольцев в возрасте 64 лет и старше. На начальном этапе эксперимента у 346 участников ИМТ составлял до 25, что указывало на нормальный вес. У 571 человека ИМТ был от 25 до 30 – это говорило об избыточном весе. Еще у 372 людей ИМТ превышал показатель 30, свидетельствующий об ожирении.

Последующее наблюдение, проводившееся спустя шесть лет, проведенное с использованием МРТ-сканирования, показало, что у людей с большим объемом талии и высоким уровнем ИМТ было большее истончение в зоне коры мозга. Это говорит о прямой связи ожирения и уменьшения серого вещества в головном мозге, объяснила соавтор исследования Татьяна Рундек.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Мнение: “Болезнь Дмитрия Быкова”?

19.08 / Мнение: «Тихановская – лицо этого протеста, но не лидер»

24.06 / Мнение: Великая сталинская ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ России

28.07 / Мнение: Доклад генерал-лейтенанта Гаврилюка о логистике ВСУ

20.08 / «Доктор Стрэндж»: Анонсирован выпуск смартфона Nokia 3.4 с процессором Snapdragon 460

20.07 / Армения сбила израильский беспилотник, управляемый силами обороны Азербайджана

20.07 / Не москвича заказывали? Получайте!

11.08 / В первый день полетов, на отдых в Турцию прилетели сотни российских туристов

17.07 / Мнение: Настало время вопросов Украине

06.08 / СМИ: Муж Гагариной завел роман с банкиршей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска