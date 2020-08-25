 

В Москве перестали ходить троллейбусы

25.08.2020, 21:55, Разное

Остался только один маршрут.

С 25 августа в Москве прекратилось движение троллейбусов по последним шести регулярным маршрутам, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУП «Мосгортранс». Позже, по сообщению предприятия, будет запущен лишь один маршрут с ретротроллейбусами.

«По троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом», — пояснил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов. Отметим, сейчас в Москве 36 электробусных маршрутов. По маршруту м4 будут запущены электробусы, по остальным маршрутам, названным т28, т59, т60, т64, т72, — автобусы.

По словам Антонова, один троллейбусный маршрут все же останется в Москве — он свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Беспилотный транспорт: какие проблемы у мировой отрасли, где РФ и что там Маск? Стрим

Напомним, фонд «Городские проекты» выступал против отмены троллебусов в Москве, отмечал их экологичность и удобство, а также говорил о недостатках автобусов и новых московских электробусов: так, фонд «Городские проекты» и эксперты, опрошенные им, заявляли, что переход на такие электробусы экономически невыгоден, ведь для обслуживания одного маршрута требуется гораздо больше электробусов с зарядкой на конечных станциях, чем могло бы потребоваться с динамической зарядкой от контактной сети.

Отметим, первый троллейбусный маршрут был запущен в Москве в конце 1933 года. Таким образом, власти Москвы спустя 87 лет после запуска маршрута почти полностью прекратили троллейбусное движение.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Родившая четверых детей Оксана Самойлова показала складки на животе

17.07 / Мнение: «Дело Фургала» уникально?

14.07 / «Весила более 70 кг»: Супруга Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о своем похудении

14.08 / “Подкачали родители и среда”: Роза Сябитова призналась в отсутствии чувства стиля

23.07 / Хвастающийся дорогими брендами священник попросил 1240 рублей на лекарство

08.07 / Интервью с командующим ВМС Украины контр-адмиралом Алексеем Неижпапой

03.08 / Мнение: О разнице между мирным протестом и массовыми беспорядками

06.08 / Мнение: “Осажденная крепость”.

26.07 / Россиянам пообещали скачок цен на интернет

24.08 / Так надо ли избавляться от растительности в подмышках?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска