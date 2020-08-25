Кардиолог Деннис Брюммер рассказал об опасности регулярного потребления мяса для здоровья

25.08.2020, 21:53, Разное

Диетологи и медики неоднократно отмечают, что чрезмерное увлечение мясными продуктами может привести к неприятным последствиям для организма. Кардиолог Деннис Брюммер, представляющий клинику Кливленда, рассказал, чем опасно для здоровья регулярное потребление мяса.

Специалист рекомендует ограничить в рационе красное мясо, поскольку его потребление способно спровоцировать возникновение различных хронических болезней, сахарного диабета, рака. Растет также риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В результате регулярного употребления мясных блюд сокращается продолжительность жизни. Для того, чтобы продукт не приносил вреда организму кардиолог советует есть небольшое количество нежирной говядины не больше одного раза в неделю.

Деннис Брюммер пояснил об опасности гарниров из мяса, употребляемых с большим количеством белого хлеба, изобилующего углеводами. Мясные блюда часто едят с кетчупом, содержащим большое количество сахара, и солью, что существенно повышает вероятность развития многих заболеваний, а также ведет к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.