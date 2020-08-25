Врачи перечислили основные симптомы отравления нитратами арбуза

25.08.2020, 21:53, Разное

Многие знают об опасности употребления ранних арбузов, так как их рост и созревание связаны с воздействием нитратов. Врачи перечислили основные симптомы, указывающие на отравление опасными веществами, содержащимися в сладких и сочных ягодах.

Немалое количество нитратов может быть и в поздних сортах арбузов. Если подобные соединения окажутся внутри организма, то могут возникнуть различные проблемы со здоровьем.

Об отравлении нитратами свидетельствует появление расстройства желудка, диареи, тошноты, рвоты. Такие серьезные признаки, как ослабление пульса, посинение и оледенение конечностей, судороги, головокружения говорят о высокой степени тяжести отравления. В этом случае медики рекомендуют прием абсорбента и употребление большого количества воды. Симптомы не следует игнорировать, а требуют посещения врача и дальнейшего обследования.