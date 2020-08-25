 

Ученые зафиксировали необычное “сердцебиение” у двух небесных тел

25.08.2020, 21:53, Разное

Ученые смогли зафиксировать необычное “сердцебиение”, характерное для двух небесных тел – микроквазара SS 4ЗЗ и газового облака Fermi J191З + 0515. Используя космический гамма-телескоп Ферми NASA и показатели, полученные обсерваторией Аресибо (Пуэрто-Рико), удалось обнаружить одинаковый ритм пульсирования объектов в гамма-лучах.
Исследование показало, что “сердцебиение” облака и импульсы черной дыры, которая находится от Fermi J191З + 0515 на удалении 100 световых лет, совпадают. Специалисты не могут объяснить связи между двумя разными космическими телами. Пульсирующая SS 4ЗЗ располагается в созвездии Аквилы на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли. Эта система каким-то образом регулирует импульсы газового облака. В мощной системе происходит вращение черной дыры вокруг огромной звезды, чья масса в 30 раз больше массы Солнца.

После высасывания черной звездой вещества из микроквазара формируется закрученный аккреционный диск. Половина вещества попадает в черную дыру, другая половина – в космическое пространство в виде двух струй. Сам SS 4ЗЗ раскачивается на протяжении 162 дней, а струи спиралеобразно движутся в космосе. Астрофизики проанализировали Fermi J191З + 0515, находящийся в 100 световых годах от микроквазара, и выявили такой же сигнал с тем же временным периодом.

По словам научного сотрудника Гумбольдта из Deutsches Elektronen-Sуnchrotron и соавтора работы Цзянь Ли, обнаружение подобной связи с отсчетом времени и расстоянием в 100 лет, является удивительным событием. Эксперты считают, что причиной синхронной пульсации космических объектов может быть взаимодействие протонов черной дыры и газового облака.



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