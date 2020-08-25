Месси решил покинуть «Барселону»

25.08.2020, 21:48, Новости дня

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси решил расторгнуть контракт с клубом, информирует TyC Sports.

Месси воспользуется пунктом в своем контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце каждого сезона, передает РИА «Новости».

Позже «Барселона» подтвердила получение официального уведомления от Лионеля Месси о желании покинуть испанский футбольный клуб.

Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний игрок сообщил новому главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману, что недоволен ситуацией в клубе после поражения со счетом 2:8 от немецкой «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов и сейчас больше видит себя вне «Барселоны», чем в команде.

Среди возможных претендентов на аргентинского футболиста называются «Интер» и «Манчестер Сити».

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор непрерывно выступает за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В апреле Месси был признан лучшим футболистом 21-го века по данным системы рейтингов ELO.