 

Месси решил покинуть «Барселону»

25.08.2020, 21:48, Новости дня

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси решил расторгнуть контракт с клубом, информирует TyC Sports.

Месси воспользуется пунктом в своем контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце каждого сезона, передает РИА «Новости».

Позже «Барселона» подтвердила получение официального уведомления от Лионеля Месси о желании покинуть испанский футбольный клуб.

Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний игрок сообщил новому главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману, что недоволен ситуацией в клубе после поражения со счетом 2:8 от немецкой «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов и сейчас больше видит себя вне «Барселоны», чем в команде.

Среди возможных претендентов на аргентинского футболиста называются «Интер» и «Манчестер Сити».

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор непрерывно выступает за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В апреле Месси был признан лучшим футболистом 21-го века по данным системы рейтингов ELO.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / США снабдили украинских силовиков средствами защиты от коронавируса

29.06 / Поставки газа из РФ в Турцию в апреле упали почти на 70%

17.07 / Коронавирус выявили у 22 моряков российских судов в Южной Корее

18.08 / Меркель заявила о попытках Германии связаться по дипканалам с Лукашенко

14.08 / Премьер Белоруссии прибыл к протестующим рабочим Минского тракторного завода

26.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 16 млн

26.06 / Адвокат рассказал о сердечном приступе у Ефремова

02.07 / В бундестаге заявили о конце эры Лукашенко

29.07 / Установка для переработки отработанного ядерного топлива прошла испытания

26.07 / В Петербурге началась воздушная часть парада в честь Дня ВМФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска