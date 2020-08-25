Светлана Тихановская: Беларусь проснулась

25.08.2020, 21:40, Новости дня

КИЕВ – Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявляет о мирном характере протестов в Беларуси. Об этом она сказала членам комитета иностранных дел Европейского парламента, сообщает 25 августа Украинская служба «Радио Свобода».

Светлана Тихановская отметила, что воля белорусов к демократии «не сломлена» послевыборными репрессиями, к которым прибег президент Александр Лукашенко.

«Радио Свобода» отмечает, что Тихановская пообщалась с европейскими парламентариями режиме видеоконференции из Литвы.

При этом она подчеркнула, что протесты в Беларуси не носят ни антироссийского, ни антиевропейского характера, это «стремление людей свободно и справедливо выбирать своих лидеров».

«Беларусь проснулась. Мы больше не оппозиция. Нас теперь большинство», – сказала Тихановская, утверждая, что 23 августа на улицы Минска с протестами вышли более двухсот тысяч человек.

Как сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ», события в стране она назвала «демократической революцией».

«Это стремление людей свободно выбирать своих лидеров и решать собственную судьбу», – сказала она.

По ее словам, оппозиция готова к переговорам с властями. «Мы готовы определить переговорщиков (для диалога с властями Беларуси – «Укринформ»». Мы готовы рассмотреть посредничество международных организаций для помощи в диалоге», – подчеркнула Тихановская, призвав все страны мира уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси.

Украина – Беларусь: деликатная тема

Как сообщает пресс-служба президента Украины 25 августа, Владимир Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – нужно учитывать все», – заявил президент Украины.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. Ее сторонники не согласны с результатами подсчета голосов, выступают с мирными протестами по всей Беларуси.

Мирные протесты против жесткой реакции власти

Председатель правления фонда «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности» (East European Security Research Initiative Foundation) Максим Хилько считает, что демонстрация мирного протеста в Беларуси позволяет избежать насилия.

«Постоянно акцентируя, что протест не имеет антироссийской направленности таким образом они пытаются избежать жесткой реакции власти в свою сторону. Но с другой стороны, многие забывают, что в Украине протесты также начинались как мирные, но они были разогнаны Януковичем и эта ситуация подтолкнула украинцев к активным действиям, понимая, что власть все равно будет реагировать силой», – говорит Максим Хилько корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем он считает, что Кремлю не нужен мирный протест в Беларуси.

«В любом случае, Кремль будет подталкивать Беларусь к применению силы. Такой сценарий устраивает Россию и таким образом она получает еще больший контроль над Беларусью», – подчеркивает Максим Хилько.

Отсутствие коммуникации Александра Лукашенко с западными лидерами, истеблишментом Европейского Союза, по его словам, может свидетельствовать о том, что «Россия понемногу берет контроль» над республикой.

«Мы видим, что все международные контакты официального Минска идут через Москву, верхушка ЕС не может дозвониться Лукашенко, они общаются о ситуации в Беларуси через Россию», – утверждает Максим Хилько.

Россия, отмечает эксперт, также может рассматривать возможность усиления «силового» присутствия в Беларуси.

Пример для постсоветского пространства

Вице-президент независимого аналитического центра геополитических исследований «Борисфен Интел» Игорь Харченко считает, что сравнивать протесты в Беларуси и Украине, называя их «майданами», нельзя.

«Украина свой первый прообраз Майдана провела в начале 90-х годов. Он назывался «революция на граните». Потом был второй и третий Майданы, а между ними были различные акции протеста – «Украина без Кучмы», «налоговый Майдан», которые собирали сотни тысяч людей. Протестная традиция общения со властью на всем постсоветском пространстве наиболее развита в Украине», – говорит Игорь Харченко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что Украина – это пример для республик бывшего СССР, как могут протесты привести к политическим изменениям.

«В Беларуси – своя специфика. При власти 26 лет один лидер, он законсервировал общественный строй, и какие бы изменения ни происходили, они не ведут к политическим изменениям. Беларусь можно было бы сравнить с Китаем, если бы Лукашенко модернизировал республику экономически. Но Китай это сделал наиболее системно, меняя экономическую, оставляя политическую систему», – утверждает Игорь Харченко.

Вместе с тем политолог указывает на неизбежность «накопления» протестного потенциала в Беларуси.

«Люди, несмотря на избиения и репрессии, принуждают власть меняться. Лукашенко сам предлагает некоторые изменения: референдум, новый формат власти, переизбрание всех органов власти в связи с новой конституцией», – подчеркивает Игорь Харченко.

Он считает, что мирные протесты в Беларуси, в итоге могут привести к смене власти, но остаются вопросы – когда и как это произойдет?

Протесты, экономика, Беларусь

Политтехнолог Сергей Безруков отмечает, что можно говорить о «стабильном желании» граждан соседней республики сменить власть Александра Лукашенко.

«Это не протесты, которые несут в себе требования по изменению экономической политики, как в случае с «желтыми жилетами» во Франции. Эти протесты – демонстрируют усталость общества от политической конструкции в Беларуси», – говорит Сергей Безруков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, продолжающиеся выступления в Беларуси говорят о потенциале протестных настроений и желании сменить власть мирным путем, но в среднесрочной перспективе.