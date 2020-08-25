В Госдуме России считают, что отравление Навального может быть провокацией иностранных государств

25.08.2020, 21:30, Новости дня

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой иностранных государств создать напряжение внутри РФ. Об этом говорится на сайте Госдумы.

“Хорошо, что [канцлер Германии Ангела] Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному… Однако последовавшие затем заявления Меркель и [верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны”, – заявил Володин.

Он подчеркнул, что необходимо всесторонне изучить случившееся.

“Комитету Госдумы по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны”, – добавил он.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке “сдвинулись с мертвой точки”.

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Немецкие медики начали обширную диагностику.

24 августа клиника “Шарите” в Берлине подтвердила, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно, сказано в заявлении, опубликованном на сайте больницы.

К ингибиторам холинэстеразы принадлежат самые распространенные боевые отравляющие вещества: зарин, зоман и “Новичок”.

Один из разработчиков “Новичка” Владимир Углев полагает, что в случае Навального речь, скорее всего, идет не о боевых отравляющих веществах (типа “Новичка”), а о лекарственных веществах.