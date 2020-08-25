 

Фигурантов дела Шеремета будут судить присяжные

25.08.2020, 21:30, Новости дня

Шевченковский райсуд принял решение, что подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь судить будут присяжные. Об этом сообщает Общественное.

На заседании суда фигурантам производства продлили арест до 23 октября. Антоненко остается под стражей, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко – под домашним арестом.

Сторона защиты ходатайствовала о том, чтобы Антоненко выпустили из “стеклянного бокса” и он мог сидеть рядом со своим адвокатом. Судья Оксана Голуб готова была его удовлетворить, однако конвой заявил, что ему не хватит людей, чтобы обеспечить безопасность в помещении.

Адвокат Яны Дугарь заявил отвод судье из-за того, что она, по его мнению, неправильно ведет подготовительное заседание. В отводе было отказано.

На заседании присутствовала редактор-основатель “Украинской правды” и гражданская жена Шеремета Елена Притула. По ее мнению, доказательная база дела – недостаточная.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский врач и волонтер Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Все три фигуранта дела свою вину отрицают.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Задержаны три человека, «готовившие провокацию» против Лукашенко на МЗКТ

30.06 / Политика: Почему резко падает популярность Зеленского

14.08 / ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов президента

07.08 / Певица Глюкоза назвала Крым «украинским»

02.07 / Мосгоризбирком передал итоги голосования в столице в ЦИК

09.08 / В Беларуси проходит основной день выборов президента

03.07 / Невероятно: физики измерили сдвиг 40-килограммового зеркала квантовым шумом

16.07 / Колумнист Guardian – брексит не принёс Британии глобализацию и суверенитет, но лишил партнёров

14.07 / ЦИК Беларуси зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты

06.08 / Дегтярев призвал талантливых уроженцев Хабаровского края вернуться на родину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска