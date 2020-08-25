Мнение: Как защитить свой бизнес в 2020 году

25.08.2020, 21:08, Разное

По данным Минэкономразвития, во втором квартале 2020 года ВВП России снизился на 9,6 % в годовом выражении. Арендодатели отказываются снижать платежи. Склады не отдают товар, удерживая его в счет растущих задолженностей. И плевать им, что это незаконно. Сотрудники в стрессах и панике. Денег не хватает даже не зарплату…

Всё выше становятся ставки во взрослых «играх со стульями»: многим не хватит места в бизнесе уже завтра.

Как защитить свой бизнес, как не дать ему уйти на дно, как выстоять или даже укрепить свои позиции в 2020 году? Если что, я говорю про законные способы!

Давайте честно: многим бизнесам давно пора резать лишнее и внедрять новое. 2020-ый просто кричит нам: «Всё, приехали! Составы с балластом дальше не идут! Пожалуйте на запасной путь экономики – в отстойник!».

Балласт есть почти у любой компании. Это жирок внутренней бюрократии, это привычные процессы, которые не очень эффективны, но менять их лень… да и боязно. Это маленькие «корольки» на местах, тормозящие нововведения, лишь бы сохранить под задницей своё комфортное кресло. И раздутый штат: люди, пришедшие «по знакомству» и вообще не нужные компании. Или «заслуженные», но давно выгоревшие сотрудники, которых совестно уволить. Даже если от них вреда больше, чем пользы.

Серьезно, всё это барахло не нужно даже в спокойные времена. А в моменты пиковых нагрузок оно топит бизнес успешно и стремительно.

Может ли руководитель набраться окаянства и всё-таки усилием воли сбросить балласт, при этом не став Карабасом-Барабасом в глазах подчиненных? Каждый ли руководитель вообще может найти реальные проблемы своего бизнеса, ведь руководитель и сам – часть этой системы? Системы, которую он часто сам и выстроил, взрастил.

Нужны именно осознанные, комплексные подходы с анализом бизнеса. Нужны решения, созданные под конкретные ситуации и задачи. И решения, которые ни в коем случае не приведут бизнес к краху.

Сторонних компаний, да и умников-одиночек, которые способны в этом помочь, немного: в основном предлагают дорогие консультации с почасовой оплатой, но не результат, и вы знаете, куда слать таких гениев. А вот к кому стоит присмотреться, так это к профессиональным бизнес-спецназовцам. Они приходят быстро, чётко детектят проблемы бизнеса, устраняют факапы точечные и глобальные. Например, такие:

— в ваших «войсках» разброд и шатание;

— нет чёткой субординации;

— «боевые операции» вязнут в бюрократии;

— «генералы» растеряны и не могут чётко поставить боевые задачи;

— личный состав увяз в поиске ответственных и виноватых вместо того, чтобы заниматься делом.

Бизнес-спецназ решает такие проблемы чётко и со стопроцентной гарантией, как и положено в военных спецоперациях.

Почему спецназ, спросите вы? А потому что перечитайте первые абзацы – бизнес сейчас как на войне. Его не спасёт говорильня и мотиваторы «для всех». Нужны жёсткие и комплексные меры. Нужна работа с проблемами, а не симптомами. Нужны слаженные и активные действия. Например, те, на которые не хватает духа у руководителя: выявить среди сотрудников балласт или даже вредителей (как вариант – внутреннюю коррупцию). Быстро и эффективно сбросить его с борта, невзирая на «неудобно, жалко и что скажет МарьВанна из бухгалтерии». Неудобно сливаться на дно вместе со своим бизнесом.

А если хотите конкретики, то в России я знаю только один такой боевой «отряд» бизнес-спецназа — «Амивео». По сути, «Амивео» — это эффективная служба комплексной перестройки операционных и бизнес-процессов.

Давайте-ка мы сейчас включим скептицизм и для начала посмотрим на конкретные результаты работы бизнес-спецназа «Амивео». А то правильные слова говорить всякий может, а как насчёт реальных кейсов? С этого и начнем.

Операция «Испорченный телефон»

Клиент: Сервисная компания, регион.

Проблема: Сотрудники-факаперы, за которыми не было чёткой системы контроля. Проверить почту, посмотреть в мессенджер – это сло-ожна-а! Да и неважно, ведь никто персонально не отвечал за продолб клиента, денег, времени. Взаимные обвинения, хаос, ссоры — работать невозможно.

Задача: Построить систему внутренних коммуникаций.

Решение: Бойцы Амивео открыли сотрудникам дивный мир регламентированных коммуникаций. Сразу стало можно планировать на неделю вперед и не факапить! А через полгода ребята вышли уже на двухмесячное планирование. Сотрудники – молодцы!

Теперь все задачи на контроле. Всё прозрачно: кто чем занимается, кто за что отвечает, на какой стадии проекты. Хаос и срачи с поиском виноватых больше не нужны. Какая экономия времени, денег и нервишек!

Результат: Раньше одну задачу мусолили 15-20 дней, теперь решают за 1-2. Стало меньше сверхурочных и переработок, при этом производительность выросла на 30%. Суммарная экономия ФОТ – 100 тыс. рублей в месяц. Это, на минуточку, 1,2 млн рублей в год, а с учётом налогов – 2 млн рублей! Ещё раз, медленно: два миллиона экономии только за счёт того, что люди перестали продалбывать клиентов и поняли, кто за что отвечает! Проект окупился менее чем за полгода.

Бизнес-спецназ Амивео зовут, чтобы определить и, — самое главное, – решить настоящие проблемы компании. Найти и внедрить конкретные решения, которые сработают именно для неё, чтобы разгрести «авгиевы конюшни» до последней кучки. В отряд специального назначения входят практикующие специалисты по бизнес-администрированию, эксперты по айти, профессиональные психологи по работе с персоналом.

Нужно наконец пересадить сотрудников на новый софт? Пересядут. Нужно начать работать, а не кататься на стульчиках от кофеварки до курилки? Начнут работать. Есть бизнес-процессы, которые сами по себе хороши, но недостаточно эффективны? Их доведут до ума. Амивео будут работать, пока не выдадут результат, и оплату они устанавливают именно за результат, а не за время работы и другую чепуху.

Амивео использует все возможные законные методы, которые только приходят вам в голову, и парочку таких, которые вам в голову не приходят. Как насчёт внедрить бизнес-спецназовцев «под прикрытием» в компанию в качестве новых сотрудников? Зачем? А чтобы разобраться в дебрях менеджмента, варясь в нём изнутри? Такие бездны могут разверзнуться! Сразу видно: это кто тут такой красивый саботирует введение новшеств? Кто это тут создаёт коалиции-оппозиции руководству во вред делу? И всякое другое. Ну, да, закисшие в креслах «работнички» после такого хлещут валерьянку с двух рук. Зато бизнес-процессы наконец начинают набирать обороты.

Плюс оптимизация ПО и айти-решений в целом, плюс настройка и отладка коммуникаций внутри компании, распределение ответственности, сокращение затрат. Проблемы нужно решать комплексно — не просто бездумно резать статьи расходов как обычные кризис-менеджеры. Ну или назначать виновных как это было принято в советские времена. Не просто рваться за какими-то показателями, а подбирать и внедрять «под ключ» технологии для решения конкретных задач конкретного бизнеса.

О тех, кто…

Кирилл Тихонов, управляющий партнёр «Амивео». Специалист по операционной эффективности и финансовому менеджменту. До «Амивео» много лет занимался разработкой внутренних методологий и процессов. Из этой практики вынес объёмное представление о типичных операционных проблемах бизнеса и понимание, как их можно эффективно решать.

Кирилл Тихонов – человек активный и временами даже публичный, потому иногда его заманивают на интервью. Там он рассказывает интересное и разное про бизнес, его типичные болезни и спецназовские методы лечения. Вот одно из таких интервью:

https://cli.co/amiveo-interview

Ольга Павленко, директор по работе с клиентами. Это гуру в управлении проектами, персоналом и IT, в том числе во время кризиса. Стажировалась в Японии и Китае. Специализируется на контроле качестве и оптимизации IT-систем и проектов.

Подведу итог:

Бизнес-среда сейчас меняется стремительно, и нужно эволюционировать вместе с ней, не то накроет. Пришло время опознать и безжалостно отсечь балласт, пересмотреть бизнес-процессы и подкрутить всякое провисалово, чтобы звенело, а не висело.

Умеете делать это сами – не ждите: пора было ещё вчера, стульев на всех не хватит.

Если сами не вывозите: вот, пожалуйста, есть бизнес-спецназ Амивео — служба комплексной перестройки операционных и бизнес-процессов. Но перед тем, как ткнуть ссылку, спросите себя: вы-то сами точно готовы меняться? Потому что это не работает при подходе: «Сделайте мне по-новому, только оставьте всё по-старому».

Если готовы, жмите: https://cli.co/amiveo