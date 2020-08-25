 

“Прислушивается только к троим”: политолог назвал важнейших для Лукашенко людей

25.08.2020, 21:23, Разное

Политолог Андрей Суздальцев уверен, что президент Белоруссии Александр в своей деятельности прислушивается мнения лишь трех людей. В частности, немалую роль для него играет семья.

Суздальцев считает, что Лукашенко советуется, прежде всего, со своими сыновьями. Старший сын – Виктор– по мнению эксперта, руководит силовым блоком в Совете Безопасности Белоруссии. А младший – Николай – в последнее время стал довольно популярным в интернете и доносит до отца чаяния молодежи. Кроме того, белорусский лидер обсуждает действия со своим пресс-секретарем – Натальей Эйсмонт.

“Лукашенко прислушивается только к трем людям: пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, младшему сыну Коле и старшему сыну Виктору”, – убежден эксперт.

Специалист полагает, что Александр Лукашенко прислушался к юному Коле, который рассказал ему про цветные революции и вооруженные силы НАТО. Политолог уверен, что младший сын президента прекрасно знает, что молодежь ненавидит его отца и пытается объяснить эти настроения для политика.

Андрей Суздальцев также отметил, что в последнее время Лукашенко все больше советуется с главами силовых ведомств – МВД, КГБ и Министерства обороны. И это дает политикам некоторую самостоятельность и независимость от главы государства. При этом министры понимают вынужденное положение президента и могут этим воспользоваться в своих интересах. В таком случае, по мнению политолога, в Белоруссии сформируется хунта.



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