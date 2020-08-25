 

“Последние деньки лета”: Агата Муцениеце взволновала поклонников откровенным фото

25.08.2020, 21:17, Разное

Популярная актриса Агата Муцениеце разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, на котором она позирует на фоне волн в весьма откровенном наряде. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Артистка в очередной раз продемонстрировала, что даже болезненная процедура недавнего развода со своим экс-супругом Павлом Прилучным не стала причиной отказа от обыкновения восхищать посетителей своего микроблога стройными формами в весьма откровенных нарядах. Так, совсем недавно красавица опубликовала на своей странице пару фотоснимков, на которых позирует в очень откровенном купальнике, лёжа на пёстром надувном круге, выполненном в виде карамельки. Примечательно, что бюстгальтер достаточно плотно закрывает эффектную грудь Муцениеце, однако особенности его кроя позволяют фолловерам лицезреть соски знаменитости. “Поймала за хвост последние деньки лета!” – похвасталась перед подписчиками красотка. На прощание телезвезда поинтересовалась у фанатов, чем они занимаются в завершающие дни августа.

Стоит отметить, что большинство поклонников попросту проигнорировало обращенный к ним вопрос Агаты Муцениеце. Их комментарии были преисполнены самых лестных эпитетов, воспевающих шикарную фигуру любимицы. И лишь одна из подписчиц откликнулась на просьбу хозяйки аккаунта – она честно призналась, что занимается травлей мышей. К слову, за считанные часы публикация набрала более 60 тысяч “лайков”.



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