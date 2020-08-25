 

Ученые рассказали о продуктах, способных продлить жизнь

25.08.2020, 21:17, Разное

Ученые рассказали о продуктах, употребление которых может увеличить длительность жизни человека. По словам специалистов, лучше всего питаться минимально обработанной и нерафинированной едой, способствующей здоровому старению.
Ученые подчеркивают важность сбалансированного питания, включающего достаточное количество белков, жиров и углеводов, для здоровья организма. Согласно исследованиям, белковая пища растительного происхождения может продлить жизнь, а также снизить вероятность появления рака и болезней сердца. Ученые на протяжении 32 лет наблюдали за 715128 добровольцами старше 18 лет, изучая влияние белка на показатели смертности, и выяснили, ежедневное увеличение потребления этого микроэлемента на 3% больше нормы снижает на 5% риск ранней смерти. Эксперты рекомендуют включить в рацион орехи, бобы, тофу, фасоль, чечевицу и горох. В то же время необходимо ограничить количество употребляемого красного и переработанного мяса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Назло Зеленскому: Лукашенко готовится признать Крым российским

10.08 / Экс-солист группы “Грибы” Юрий Бардаш женился на модели из Киева

30.06 / Галкин вместе с Басковым и Мазаевым попытались перепеть известную песню и нарвался на критику: «Спились?»

07.08 / Ученые обнаружили полезные свойства молока для головного мозга

17.07 / В России удвоилось количество некачественных детских товаров

29.06 / Личное: Над отношениями не нужно работать! 

29.07 / Мнение: О шокирующем признании Крыма российским

20.07 / Мнение: Чьи €1,9 млрд исчезли в Германии?

11.07 / «Мы все в одном котле»

25.07 / Мнение: О многотысячных демонстрациях в Хабаровске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска