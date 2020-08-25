Ученые рассказали о продуктах, способных продлить жизнь

25.08.2020, 21:17, Разное

Ученые рассказали о продуктах, употребление которых может увеличить длительность жизни человека. По словам специалистов, лучше всего питаться минимально обработанной и нерафинированной едой, способствующей здоровому старению.

Ученые подчеркивают важность сбалансированного питания, включающего достаточное количество белков, жиров и углеводов, для здоровья организма. Согласно исследованиям, белковая пища растительного происхождения может продлить жизнь, а также снизить вероятность появления рака и болезней сердца. Ученые на протяжении 32 лет наблюдали за 715128 добровольцами старше 18 лет, изучая влияние белка на показатели смертности, и выяснили, ежедневное увеличение потребления этого микроэлемента на 3% больше нормы снижает на 5% риск ранней смерти. Эксперты рекомендуют включить в рацион орехи, бобы, тофу, фасоль, чечевицу и горох. В то же время необходимо ограничить количество употребляемого красного и переработанного мяса.