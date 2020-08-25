Как правильно расчесывать мокрые и сухие волосы?
25.08.2020, 21:15, Разное
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Волосы необходимо ежедневно расчесывать даже если у вас короткая стрижка, и вот почему:
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Во время расчесывания вы распределяете по всей длине волос натуральные масла, которые вырабатывают сальные железы в волосяных фолликулах для здоровья и блеска волос;
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Бережное расчесывание обеспечивает массаж кожи головы, стимулирующий кровоток для роста волосы;
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Удаление выпавших волос. В норме мы ежедневно теряем 50-60 волос, и расческа помогает от них избавиться.
Долгое время существовал миф о том, что необходимо делать не менее 100 движений расческой ежедневно, однако специалисты Американской академии дерматологии уверены, что это уже перебор, поскольку слишком частое расчесывание способствует выпадению волос. Достаточно осторожно и мягко расчесывать волосы два раза в день.
Расчесываем влажные волосы
Сразу после мытья наши волосы очень хрупкие и уязвимые, поэтому их можно расчесывать только расческой с широкими зубьями, либо щеткой.
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Начните расчесывание с кончиков волос, постепенно поднимаясь на несколько сантиметров выше;
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Обязательно используйте кондиционер или несмываемое средство для разглаживания, если волосы сильно спутываются после мытья;
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Спутанные участки лучше распределять пальцами, а не расческой;
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Не торопитесь и не орудуйте расческой слишком энергично, это может повредить волосы.
Расчесываем сухие волосы
В течение дня наши волосы, особенно длинные, могут сильно спутываться, поэтому при расчесывании также необходимо проявлять осторожность, чтобы не повредить их структуру и не вырвать их:
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Начинайте расчесывание с середины длины или на расстоянии нескольких сантиметров от кончиков волос. Лучше использовать щетку с натуральной щетиной;
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Постепенно передвигайтесь к корням волос, расчесывая их снизу вверх по всей длине;
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«Колтуны» лучше аккуратно распутывать пальцами, а не расческой, либо с помощью мытья с кондиционером.
Если ваши волосы стали слишком сухими, ломкими и выпадают больше обычного даже при правильном уходе — это повод обратиться к трихологу или дерматологу.
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