В ЕС заявили о планах ввести адресные санкции против белорусского руководства

25.08.2020, 21:08, Новости дня

Евросоюз намерен ввести адресные санкции против лиц, которые ответственны либо за фальсификацию президентских выборов в Белоруссии, либо за репрессии против граждан после них, сообщил высокопоставленный источник ЕС.

«Я не могу назвать точного числа – где-то от 15 до 20 человек», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Он рассказал о повестке неформального «гимнихского» совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое состоится в Берлине 27-28 августа. «Гимних» – неформальное совещание, на нем не будет принято никаких решений, в том числе и по санкциям. Возможно, в ходе совещания будут названы некоторые имена. Санкционный список будет дополняться.

«Для санкций мы должны иметь достаточно улик против тех, к кому они применяются, чтобы их нельзя было успешно оспорить в Суде ЕС в Люксембург. В прошлом такое случалось, и это плохой опыт. Необходимо качество идентификации», – сообщил источник.

Отмечается, что ЕС обычно вводит санкции, чтобы «изменить поведение международных акторов». Это политическое обоснование, а наказать виновных может только народ их страны.

«Наши санкции – это не карательные меры. Мы не судьи, не полиция и не административные органы. Мы хотим изменить политическое поведение [руководителей]. Можно много спорить, насколько санкции исторически доказали свою действенность. Мы по-прежнему верим, что они полезны в международной политике», – добавил политик.

При этом, по мнению Евросоюза, единственным выходом из белорусского кризиса является национальный диалог.

«Он может быть усилен извне, и поэтому ЕС предлагает свое содействие, услуги ОБСЕ. Это должен быть диалог между правительством, оппозицией и гражданским обществом», – заключил источник.

Напомним, ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщал, что в санкционный список по Белоруссии могут включить действующего президента страны Александра Лукашенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что оппозиция хочет сменить Белоруссии ориентацию.