Продавцы в Омске заставили подростка надеть пакет вместо маски

25.08.2020, 20:48, Новости дня

Жительница Омска Светлана Булахова пожаловалась на действия продавцов одного из местных магазинов, которые заставили ее сына надеть на лицо полиэтиленовый пакет вместо маски.

Омские продавцы супермаркета, расположенного на улице Лукашевича, отказались обслуживать 17-летнего молодого человека, так как у него не было с собой маски, передает «Ридус».

«Хоть я и даю ему эти маски, с подростков что-то требовать нереально. На кассе сказали, не будут обслуживать, он предложил прикрыться одеждой. Тогда продавец предложила «маски» – мешочки с прорезями для ушей. Он ей говорит, мол, в такой маске же задохнуться можно. Она ответила, что еще никто не задохнулся», – рассказала мать школьника.

Она сочла такое решение продавцов «маразмом» и «издевательством».

«Сам факт того, что они не придумали ничего более умного, как нарезать пакеты и предлагать вместо масок. То есть и покупателей мы не хотим терять, но поскольку у нас больше ничего нет – напяльте пакет и идите. Ну, скоро нам что – мешки на голову наденут и скажут ходить? Это перебор», – добавила она.

К слову, не все пользователи Сети согласились с ее возмущением.

Они посоветовали «купить сыну маску» и «иметь свою, чтобы не возмущаться, так как «продавцы тоже люди и никому ничего не должны».

Некоторые пользователи предположили, что «у магазина закончился материал для масок», поэтому работники предложили такую альтернативу. А кто-то напомнил о том, что продавцов «штрафуют, если они обслуживают покупателей без масок».

Тем временем, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не исключают новые случаи повторного заражения COVID-19, но на данный момент это единичные ситуации.