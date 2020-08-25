Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка

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25.08.2020, 20:48, Новости дня

Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, получила регистрационное удостоверение на выпуск в форме лиофилизата – порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения, сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ и выпускаемую в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения. Вакцина зарегистрирована «на условиях», в порядке, установленном постановлением правительства Российской Федерации №441», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, министерство здравоохранения выдало Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрешение на пострегистрационное клиническое исследование вакцины от коронавируса.

1 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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