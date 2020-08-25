 

РПЦ предупредила священников о наказании за разглашение церковных тайн

25.08.2020, 20:48, Новости дня

Синод Русской православной церкви призвал клириков и монашествующих не разглашать конфиденциальную информацию об РПЦ и установил наказания для тех, кто не будет следовать этому правилу.

В частности, для клирика такое разглашение повлечет запрет в служении на срок до одного года (при повторном совершении того же деяния – до трех лет), говорится в журнале синодального заседания, передает «Интерфакс».

Для монашествующего наказанием будет отлучение от причастия на срок до одного года (при повторном совершении того же деяния – до трех лет).

При этом Синод пояснил, что благословить клирика или монаха на разглашение конфиденциальной информации о Церкви может только патриарх или епархиальный архиерей.

Поводом для принятия такого решения стали случаи разглашения внутрицерковных секретов «третьим лицам, включая представителей средств массовой информации».

В 2019 году было опубликовано видео, на котором игумен Фотий грубо проводит крещение ребенка. В РПЦ были шокированы «дикостью» случившегося, но сам игумен заявил, что «ничего не случилось», его «вины никакой нет».

Позднее в епархии сообщили, как был наказан Фотий.

Мосгорсуд в 2016 году приговорил к 12 годам заключения бывшего сотрудника Московской патриархии и ФСБ РФ Евгения Петрина по делу о государственной измене. Петрин являлся сотрудником отдела внешнецерковных связей Московского патриархата, при этом не был священнослужителем, работал в отделении Московского патриархата в Киеве, где, по версии следствия, вступил в контакт с агентами разведки США.



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