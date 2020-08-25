“Мы движемся к развязке” – Малькевич о ситуации с плененными в Ливии социологами
25.08.2020, 20:23, Разное
С 2019 года
общественники, политики, знаменитости, социологи проводили одиночные пикеты у
ливийского посольства в Москве. Они требовали освободить россиян из плена ПНС.
Акции не прошли даром.
“Сегодня
у меня состоялись переговоры сразу с несколькими известными западными
общественными деятелями, и они дали мне понять, что наше дело сдвинулось с
мертвой точки”, – рассказал Малькевич. Он также
отметил, что раньше старался не делать прогнозов по этому поводу, но теперь
уверен: его коллеги смогут вернуться домой. По его словам, ситуация в Ливии
изменилась: ПНС теряет власть, ливийцы митингуют.
Люди выходят
на улицы и выступают против беспредела со стороны боевиков ПНС, коррупции во
властных кругах, нищеты среди простых граждан. “Причем
бандитизмом занимаются уже даже не местные, а “завозные” сирийские боевики.
Глубочайшая коррумпированность руководства ПНС и то, что экономика целиком и
полностью перенацелилась на работу в интересах другого государства, —
привело к обнищанию населения”, – отметил общественник.
Тем временем
о Шугалее уже знают многие. В Ливии он стал очень популярен, несмотря на то,
что более года находится в тюрьме. Весомой фигурой он стал и для европейского
общества.
“Поэтому, по моим ощущениям, мы движемся к
развязке. И ждем добрых вестей в самые ближайшие дни. Скажу за себя, я очень
рассчитываю на скорое возвращение моего друга и коллеги Максима Шугалея домой”,
– подытожил глава Фонда защиты национальных ценностей.
Напомним,
Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию, чтобы провести социологическое
исследование. В мае 2019-го их схватили боевики RADA. Более года социологов
незаконно удерживают в тюрьме “Митига”, которую контролируют террористы той же
группировки во главе с Абд аль-Рауфом Каррой.
Данное
бандформирование подчиняется главе “МВД” ПНС Фатхи Башаге. На днях стало
известно, что с началом протестных акций в Триполи он улетел в Турцию.
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