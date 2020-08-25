“Мы движемся к развязке” – Малькевич о ситуации с плененными в Ливии социологами

25.08.2020, 20:23, Разное

С 2019 года

общественники, политики, знаменитости, социологи проводили одиночные пикеты у

ливийского посольства в Москве. Они требовали освободить россиян из плена ПНС.

Акции не прошли даром.

“Сегодня

у меня состоялись переговоры сразу с несколькими известными западными

общественными деятелями, и они дали мне понять, что наше дело сдвинулось с

мертвой точки”, – рассказал Малькевич. Он также

отметил, что раньше старался не делать прогнозов по этому поводу, но теперь

уверен: его коллеги смогут вернуться домой. По его словам, ситуация в Ливии

изменилась: ПНС теряет власть, ливийцы митингуют.

Люди выходят

на улицы и выступают против беспредела со стороны боевиков ПНС, коррупции во

властных кругах, нищеты среди простых граждан. “Причем

бандитизмом занимаются уже даже не местные, а “завозные” сирийские боевики.

Глубочайшая коррумпированность руководства ПНС и то, что экономика целиком и

полностью перенацелилась на работу в интересах другого государства, —

привело к обнищанию населения”, – отметил общественник.

Тем временем

о Шугалее уже знают многие. В Ливии он стал очень популярен, несмотря на то,

что более года находится в тюрьме. Весомой фигурой он стал и для европейского

общества.

“Поэтому, по моим ощущениям, мы движемся к

развязке. И ждем добрых вестей в самые ближайшие дни. Скажу за себя, я очень

рассчитываю на скорое возвращение моего друга и коллеги Максима Шугалея домой”,

– подытожил глава Фонда защиты национальных ценностей.

Напомним,

Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию, чтобы провести социологическое

исследование. В мае 2019-го их схватили боевики RADA. Более года социологов

незаконно удерживают в тюрьме “Митига”, которую контролируют террористы той же

группировки во главе с Абд аль-Рауфом Каррой.

Данное

бандформирование подчиняется главе “МВД” ПНС Фатхи Башаге. На днях стало

известно, что с началом протестных акций в Триполи он улетел в Турцию.