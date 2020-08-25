“Станет глазами и ушами для врачей”: Новое приложение поможет предсказывать осложнения астмы

25.08.2020, 20:17, Разное

Швейцарские исследователи разработали специальное приложение для смартфона, производящее мониторинг состояние людей, болеющих астмой, и предсказывающее возможное осложнение заболевания. Последующее исследование подтвердило эффективность разработки специалистов.

Отправной точкой разработки экспертов из Швейцарии стало наличие прямой корреляции между проявлениями усиленного ночного кашля у астматиков в течение недели и последующим ухудшением состояния здоровья болеющих. В итоге разработчиками было создано специальное приложение, которое устанавливается на смартфон. В ходе дальнейшего исследования группе людей, страдающих от астмы, в количестве 94 человек, было поручено спать с находящимся неподалеку гаджетом с установленной программой. Эксперимент длился почти месяц, и приложение еженочно проводило измерение уровня шума ночного кашля, который из-за сна не могли контролировать пациенты, а утром также напоминало им о необходимости сообщить опасные симптомы медикам.

По словам Тьери Троостерс, президента Европейского респираторного общества, на котором была представлена новинка, разработка дала возможность эффективного контроля над астмой – болезнью, до сих пор являющейся неизлечимой. При этом своевременное вмешательство медиков способно существенно облегчить жизнь больных. “Простое и доступное оборудование, такое как смартфон, станет глазами и ушами для врачей вне кабинета, дав им возможность оценивать состояние своих пациентов в повседневной жизни”, – заключил эксперт. Об этом пишет Medical Xpress.