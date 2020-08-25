Ученые: В древнейшие времена в Европе обитали жирафы и бегемоты

25.08.2020, 20:17, Разное

Американские исследователи в ходе археологического исследования обнаружили на территории Румынии останки предков современных жирафов, бегемотов и обезьян. По расчетам исследователей, указанные животные обитали в Европе около двух миллионов лет назад.

Местом новой аналитической работы ученых стала палеонтологическая стоянка Гренчану, находящаяся близ реки Олт (Румыния). Она уже давно известна, как одна из наиболее богатых залежей ископаемых останков в Восточной Европе. Анализ окаменелостей в этих местах проводят уже более полувека, и каждый раз археологам удается совершать новые интересные открытия. Недавно исследователями было выявлено наличие на указанной территории элементов скелетов, принадлежавших крупной обезьяне, короткошеему жирафу и бегемоту. Также среди представителей фауны, останки которых были найдены, значатся предки современного бизона, оленя, страуса и даже довольно эксклюзивного животного панголина – гибрида муравьеда с броненосцем. Временным периодом жизни упомянутых млекопитающих на территории Европы исследователи назвали ранний плейстоцен, датируемый двумя миллионами лет назад.

“Эти находки, по сути, описывают картину жизни первых людей, переселявшихся на Европейский континент в то время”, – отметила один из авторов исследования, профессор антропологии Клэр Терхун, представляющая Университет Арканзаса (США). Об этом пишет Eurekalert.org.