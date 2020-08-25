“Моя миссия – учить людей красоте”: Эвелина Блёданс рассказала о знаке покойной матери

25.08.2020, 20:17, Разное

Популярная актриса Эвелина Блёданс недавно в интервью одному из отечественных изданий заявила, что получает знаки от своей покойной матери с того света. По словам знаменитости, ей поступило сообщение о своей настоящей миссии в жизни.

Артистка призналась, что её мать, ушедшая из жизни десять лет назад вследствие онкозаболевания, нередко является к ней в снах и дает полезные наставления. В частности, недавно Эвелиной Блёданс был получен знак от матери о том, чем ей необходимо заниматься в процессе дальнейшего жизненного пути. “Она сказала мне во сне, что моя миссия – учить людей красоте, стилю, вкусу. И я считаю, что обязана этот материнский завет исполнить, мне под силу это серьезное дело. Я научу, подскажу, помогу, посоветую, вдохновлю и мотивирую!” – резюмировала полученное знамение красавица.



К слову, в рамках вышеуказанной миссии Эвелина Блёданс анонсировала старт с 26 сентября собственного марафона “Играй не играя”. В ходе него она планирует помочь личными советами женщинам, которые испытывают комплексы и неуверенность в себе. Мероприятие будет насыщено практическими занятиями, актерскими тренингами и специальными упражнениями. “Все это поможет женщине расцвести”, – выразила уверенность актриса. Девизом же эксклюзивного 21-дневного марафона телезвезды является слоган: “Надень на себя красивую Женщину!”. Об этом пишет Dni.ru.