 

Ураган «Лаура» пройдет во вторник через Мексиканский залив

25.08.2020, 20:16, Новости дня

Ожидается, что ураган «Лаура» во вторник пройдет через юго-восточную часть Мексиканского залива, а в среду вечером приблизится к побережью Техаса и Луизианы, сообщил Национальный центр по ураганам США.

«В течение следующих 36 часов прогнозируется значительное усиление. Ожидается, что при выходе на сушу «Лаура» будет в категории сильного урагана», – сказал во вторник синоптик из Майами.

Как сообщает Национальный центр по ураганам, «Лаура» находится примерно в 940 км к юго-востоку от озера Чарльз, штат Луизиана, с максимальной стабильной скоростью ветра 120 км.



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