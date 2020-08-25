Среди подорвавшихся на взрывчатке на Донбассе военных – командир батальона морской пехоты

25.08.2020, 20:07, Новости дня

Одним из военнослужащих, которые сегодня подорвались на взрывчатке на Донбассе, оказался командир 137-го батальона морской пехоты ВСУ Вадим Римаренко. Об этом со ссылкой на штаб операции Объединенных сил сообщает InfoResist.

Также ранение получил сержант этого же подразделения.

“Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести”, – отметил источник издания.

Корреспондент ТСН Анастасия Нагорная сообщила на своей странице в Facebook, что пообщалась с Римаренко. Раненый комбат, в частности, рассказал журналистке о том, как российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим тишины.

Поранений сьогодні комбат 137 батальйону Вадим Римаренко розповів, як бойовики тричі порушили перемир'я… сьогодні розкажемо в #тсн та #спецкор Posted by Natasya Nagorna on Teisipäev, 25. august 2020

25 августа штаб ООС сообщил, что на Донбассе на взрывчатке подорвались двое украинских военных. Отмечалось, что состояние здоровья пострадавших военнослужащих удовлетворительное.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.