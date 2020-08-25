В Великобритании начали тестировать на людях вакцину от COVID-19

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25.08.2020, 20:07, Новости дня

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала клинические испытания своей вакцины от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе компании 25 августа.

Ученые будут оценивать безопасность и переносимость препарата, носящего название AZD7442. В исследовании примут участие 48 здоровых участников из Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет.

В компании подчеркнули, что исследование финансируется Агентством перспективных исследовательских проектов министерства обороны США, частично министерством обороны США и управлением передовых биомедицинских исследований и разработок, входящим в состав офиса помощника секретаря по обеспечению готовности и реагированию министерства здравоохранения и социальных служб США.

“AZD7442 является комбинацией двух моноклональных антител, полученных от выздоравливающих пациентов с инфекцией SARS-CoV-2… Антитела с увеличенным периодом полувыведения должны обеспечивать защиту от COVID-19 минимум на шесть месяцев”, – добавили в компании.

Вице-президент по биофармацевтическим исследованиям компании Мене Пангалос уверен, что такая комбинация антител в сочетании с запатентованной технологией продления периода полувыведения может повысить как эффективность, так и долговечность использования, а также снизить вероятность вирусной устойчивости.

Первые результаты испытания AstraZeneca планирует получить во второй половине 2020 года.

В течение восьми месяцев после начала пандемии коронавируса в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19. Об этом 31 июля заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Свои вакцины уже зарегистрировали Китай и Россия. Испытания на людях также проводят в Бельгии, США, Индии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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