Мнение: Производство электронных паспортов, доходы министров и как Онищенко хочет повысить стипендии

25.08.2020, 20:05, Разное

1. Как полагаете, коллеги, пора ли уже бояться всеобщей чипизации? На приложенном к посту видео блогер рассказывает про замену российских паспортов на электронные и о производстве чипов для паспортов на заводе «Микрон» в Зеленограде:

https://www.youtube.com/watch?v=2xOQ-qILUKg

Напомню, что на «Руксперте» есть отдельная статья про успехи нашей микроэлектроники:

https://ruxpert.ru/Российские_микропроцессоры

2. Судя по статистике доходов, большинство российских министров зарабатывает не так уж много, как воображают себе некоторые оппозиционеры:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-zarabatyvaiut-rossiiskie-ministry-5f36f4c404abfc70cd920f9b

Как видно, более половины министров даже не могут себе позволить купить среднюю по стоимости квартиру в Москве на годовой доход менее 12,5 миллионов рублей:

https://lenta.ru/news/2020/02/13/cian/

Подчеркну, что в официальные цифры входит не только зарплата, но и вклады, и заработок с ценных бумаг, и доходы по сделкам с недвижимостью и прочим имуществом. Глава Минпромторга Денис Мантуров, по-видимому, возглавил рейтинг именно из-за таких сделок и инвестиционных доходов.

3. Геннадий Онищенко теперь борется не за потребителей, а за студентов:

https://lenta.ru/news/2020/08/22/onish_stip/

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обозначил размер достойной стипендии для студентов. Об этом он поразмышлял в комментарии порталу Ura.ru.

По его мнению, стипендии в российских вузах должны быть на уровне минимального прожиточного минимума. «Дать возможность жить, не жируя и учиться нормально — это правильно. Если ему не на что жить, то качество обучения страдает», — объяснил депутат.

Онищенко подчеркнул, что для хорошо успевающих студентов стипендия должна быть значительно выше. В качестве примера он привел градацию, существовавшую во времена СССР, когда учащийся мог получать обычную стипендию, повышенную и Ленинскую.

Интересно, как будет называться в современной России аналог Ленинской стипендии?

Разговоры о повышении выплат студентам отнюдь не случайны. И дело не только в том, что государственный бюджет сильно вырос в последние годы за счёт роста собираемости налогов и увеличения ненефтегазовых доходов:

https://ruxpert.ru/Статистика:Бюджет_России

Как я ранее уже писал, молодые люди перестали считать высшее образование чем-то сверхценным, они всё чаще выбирают вместо вузов колледжи, которые дают возможность начать хорошо зарабатывать существенно раньше:

https://olegmakarenko.ru/1887076.html

Если так пойдёт и далее, заманить молодёжь на обесценивающуюся вышку будет всё сложнее. Это, очевидно, грозит снижением государственного финансирования и закрытием многих вузов.

Образовательная общественность сейчас кровно заинтересована в том, чтобы добиться повышения стипендий. Причём далеко не факт, что стипендии в размере одного-двух прожиточных минимумов будет достаточно, чтобы вузы не опустели.